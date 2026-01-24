https://ria.ru/20260124/shreder-2070017705.html
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов - РИА Новости, 24.01.2026
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в...
россия
германия
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
Экс-канцлер Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в энергетике
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung
написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов.
"Я по-прежнему считаю верным то, что продвигал в то время, когда был канцлером: безопасные и надежные поставки энергоносителей из России ... Мы нуждаемся в подобных формах кооперации с Россией", - убежден Шрёдер.
Бывший канцлер также выступил против демонизации России.
"Россия не является страной варваров, это край великой культуры", - добавил он.