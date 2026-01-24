Рейтинг@Mail.ru
24.01.2026
05:47 24.01.2026
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов - РИА Новости, 24.01.2026
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов
Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
россия
германия
герхард шредер
россия
германия
Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов

Экс-канцлер Шредер призвал восстановить кооперацию с Россией в энергетике

Герхард Шредер. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить кооперацию с Россией в сфере энергоресурсов.
"Я по-прежнему считаю верным то, что продвигал в то время, когда был канцлером: безопасные и надежные поставки энергоносителей из России ... Мы нуждаемся в подобных формах кооперации с Россией", - убежден Шрёдер.
Бывший канцлер также выступил против демонизации России.
"Россия не является страной варваров, это край великой культуры", - добавил он.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Вайдель призвала возобновить импорт газа из России
14 мая 2025, 20:19
 
