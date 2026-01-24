https://ria.ru/20260124/sever-2070053242.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий сил "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 145 боевиков в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2026
