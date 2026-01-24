https://ria.ru/20260124/samolet-2070077802.html
Самолет, предположительно, с американской делегацией покинул ОАЭ
Самолет Gulfstream C-37B US Army, предположительно, с американской делегацией на борту покинул ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
