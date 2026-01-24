В Херсонской области восстановят порты, сообщил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Порты Херсонской области восстановят, соответствующие планы уже разрабатываются, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Сейчас, к сожалению, учитывая то, что судоходные пути закрыты, порты простаивают и не работают, но мы уже разрабатываем планы их восстановления", - сказал Сальдо.
По его словам, запустить порты планируется после прекращения боевых действий. В частности, речь идет о портах на побережье Черного моря - Скадовский морской торговый порт и портовый пункт Хорлы, а также в Азовском море - Генический торговый морской порт.
«
"Генический морской порт быстрее будет восстановлен и начнет свою работу", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
