В Херсонской области восстановят порты, сообщил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 24.01.2026 (обновлено: 11:55 24.01.2026)
В Херсонской области восстановят порты, сообщил Сальдо
В Херсонской области восстановят порты, сообщил Сальдо - РИА Новости, 24.01.2026
В Херсонской области восстановят порты, сообщил Сальдо
Порты Херсонской области восстановят, соответствующие планы уже разрабатываются, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо
В Херсонской области восстановят порты, сообщил Сальдо

Сальдо: порты Херсонской области восстановят, планы уже разрабатываются

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Порты Херсонской области восстановят, соответствующие планы уже разрабатываются, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сейчас, к сожалению, учитывая то, что судоходные пути закрыты, порты простаивают и не работают, но мы уже разрабатываем планы их восстановления", - сказал Сальдо.
Разрушенное здание аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Минтранс планирует начать восстановление аэропортов в новых регионах России
15 декабря 2025, 11:07
По его словам, запустить порты планируется после прекращения боевых действий. В частности, речь идет о портах на побережье Черного моря - Скадовский морской торговый порт и портовый пункт Хорлы, а также в Азовском море - Генический торговый морской порт.
"Генический морской порт быстрее будет восстановлен и начнет свою работу", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Хуснуллин рассказал о задачах по восстановлению освобожденных территорий
30 сентября 2025, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир Сальдо
 
 
