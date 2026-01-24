https://ria.ru/20260124/sahalin-2070023445.html
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым - РИА Новости, 24.01.2026
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым
24.01.2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Водолаз, который провел в холодной воде Анивского залива на юге Сахалина около 20 часов, найден живым проходящим судном и поднят на борт, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
В пресс-службе ведомства рассказали, что информация об исчезновении 50-летнего мужчины поступила спасателям поздно вечером в пятницу. Оказалось, что он работал в паре с коллегой без уведомления властей примерно в двух километрах от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков
"Масштабная поисково-спасательная операция началась с наступлением светлого времени суток 24 января. В ней приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда имени Полякова, полиции и морского спасательно-поисковый центра. О происшествии были оповещены все суда в акватории Анивского залива", - отметила представитель пресс-службы.
Как уточнили в ведомстве, около 12.00 местного времени (04.00 мск) водолаза заметил экипаж проходящего судна "Иван Капралов" и поднял его на борт. Мужчина находится на спасательном буксире "Отто Шмидт", который доставит его в Корсаков. По предварительным данным, спасенный не нуждается в медицинской помощи.