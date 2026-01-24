Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым - РИА Новости, 24.01.2026
07:25 24.01.2026 (обновлено: 09:44 24.01.2026)
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым - РИА Новости, 24.01.2026
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым
Водолаз, который провел в холодной воде Анивского залива на юге Сахалина около 20 часов, найден живым проходящим судном и поднят на борт, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
корсаков
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
корсаков
сахалин
россия
происшествия, корсаков, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Корсаков, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым

РИА Новости: на Сахалине спасли водолаза, пробывшего 20 часов в холодной воде

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСотрудники МЧС Сахалинской области
Сотрудники МЧС Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Сотрудники МЧС Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Водолаз, который провел в холодной воде Анивского залива на юге Сахалина около 20 часов, найден живым проходящим судном и поднят на борт, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
В пресс-службе ведомства рассказали, что информация об исчезновении 50-летнего мужчины поступила спасателям поздно вечером в пятницу. Оказалось, что он работал в паре с коллегой без уведомления властей примерно в двух километрах от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков.
31 декабря 2025, 20:53
"Масштабная поисково-спасательная операция началась с наступлением светлого времени суток 24 января. В ней приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда имени Полякова, полиции и морского спасательно-поисковый центра. О происшествии были оповещены все суда в акватории Анивского залива", - отметила представитель пресс-службы.
Как уточнили в ведомстве, около 12.00 местного времени (04.00 мск) водолаза заметил экипаж проходящего судна "Иван Капралов" и поднял его на борт. Мужчина находится на спасательном буксире "Отто Шмидт", который доставит его в Корсаков. По предварительным данным, спасенный не нуждается в медицинской помощи.
