Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв - РИА Новости. Водолаз, который провел в холодной воде Анивского залива на юге Сахалина около 20 часов, найден живым проходящим судном и поднят на борт, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

В пресс-службе ведомства рассказали, что информация об исчезновении 50-летнего мужчины поступила спасателям поздно вечером в пятницу. Оказалось, что он работал в паре с коллегой без уведомления властей примерно в двух километрах от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков

"Масштабная поисково-спасательная операция началась с наступлением светлого времени суток 24 января. В ней приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда имени Полякова, полиции и морского спасательно-поисковый центра. О происшествии были оповещены все суда в акватории Анивского залива", - отметила представитель пресс-службы.