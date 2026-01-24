РЖД подумают о дополнительных знаках для обозначения беспилотных поездов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. РЖД в дальнейшем подумают о введении дополнительных знаков для обозначения беспилотных поездов, сообщили РИА Новости в компании.

"В дальнейшем возможность введения дополнительных знаков или элементов визуального отличия будет рассмотрена по мере развития проекта и накопления опыта эксплуатации", - ответили в РЖД на вопрос, планируется ли обозначать беспилотные поезда каким-либо знаком, отметкой, надписью или наклейкой.