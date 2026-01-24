Рейтинг@Mail.ru
РЖД подумают о дополнительных знаках для обозначения беспилотных поездов - РИА Новости, 24.01.2026
06:10 24.01.2026
РЖД подумают о дополнительных знаках для обозначения беспилотных поездов
РЖД подумают о дополнительных знаках для обозначения беспилотных поездов - РИА Новости, 24.01.2026
РЖД подумают о дополнительных знаках для обозначения беспилотных поездов
РЖД в дальнейшем подумают о введении дополнительных знаков для обозначения беспилотных поездов, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 24.01.2026
2026
технологии, россия, ржд, московское центральное кольцо (мцк), свердловская железная дорога
Технологии, Россия, РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК), Свердловская железная дорога
РЖД подумают о дополнительных знаках для обозначения беспилотных поездов

РЖД могут ввести дополнительные знаки для обозначения беспилотных поездов

© РИА Новости / Алексей Даничев
Поезд - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Поезд. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. РЖД в дальнейшем подумают о введении дополнительных знаков для обозначения беспилотных поездов, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД запустили первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). В настоящее время беспилотная "Ласточка" отличается от своих собратьев специальной надписью снаружи и наклейками внутри.
Беспилотный поезд Москва 2026 на Замоскворецкой линии метро - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Беспилотный поезд, замеченный в московском метро, перегоняли в депо
20 января, 11:30
"В дальнейшем возможность введения дополнительных знаков или элементов визуального отличия будет рассмотрена по мере развития проекта и накопления опыта эксплуатации", - ответили в РЖД на вопрос, планируется ли обозначать беспилотные поезда каким-либо знаком, отметкой, надписью или наклейкой.
Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости ранее в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
Беспилотные поезда внедряются поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах.
Запуск первого беспилотного поезда Ласточка на МЦК - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Почти 140 беспилотных электропоездов появятся в России в ближайшие 4 года
16 января, 20:22
 
