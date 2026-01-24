Рейтинг@Mail.ru
В РЖД рассказали, как отличить беспилотный поезд от обычного
02:17 24.01.2026
В РЖД рассказали, как отличить беспилотный поезд от обычного
Беспилотный поезд отличается от обычного специальной надписью снаружи и наклейками внутри, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 24.01.2026
2026
В РЖД рассказали, как отличить беспилотный поезд от обычного

РИА Новости: беспилотный поезд отличается от обычного специальной надписью

Первый рейс поезда "Ласточка"
Первый рейс поезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Первый рейс поезда "Ласточка". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Беспилотный поезд отличается от обычного специальной надписью снаружи и наклейками внутри, сообщили РИА Новости в РЖД.
Комапния запустила первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
"На данном этапе беспилотный поезд обозначен надписью на подвижном составе "Управляется автоматически", а также наклейками в каждом вагоне с указанием "Робот + машинист", - ответили в РЖД на соответствующий вопрос.
Минтранс РФ в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости ранее в январе, указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами третьего уровня автоматизации 139 электропоездов. На следующем этапе, сообщало министерство, планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим, четвертым уровнем автоматизации (УА 4) - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
Беспилотные поезда внедряются поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах.
