Дан раскритиковал Киев за план сокращения лицеев с румынским языком - РИА Новости, 24.01.2026
22:19 24.01.2026
Дан раскритиковал Киев за план сокращения лицеев с румынским языком
в мире
украина
черновицкая область
румыния
никушор дан
верховная рада украины
в мире, украина, черновицкая область, румыния, никушор дан, верховная рада украины
Дан раскритиковал Киев за план сокращения лицеев с румынским языком

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 янв – РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что вопрос лицеев с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области Украины должен быть урегулирован в диалоге с киевскими властями, сообщило агентство Agerpres.
Ранее румынский телеканал Digi24 сообщил, что власти Украины приняли решение о закрытии 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года. В МИД Румынии заявили, что это можно считать отходом от европейских ценностей и нарушением договоренностей, достигнутых на двустороннем уровне. По данным представителей общины, из 20 лицеев с румынским языком обучения в области к 1 сентября 2027 года могут остаться четыре, а еще девять станут смешанными учебными заведениями.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Рада усилила роль украинского языка, пишут СМИ
15 января, 16:37
"Проблема школ на Украине с преподаванием на румынском языке серьезная и не решена, и мы будем добиваться, чтобы права румынской общины были полностью соблюдены. Бухарест рассчитывает на конструктивный диалог с Киевом и напомнил об обязательствах Украины в сфере защиты прав национальных меньшинств", – заявил Дан.
Ранее министр образования Румынии Даниел Давид направил украинскому коллеге письмо с просьбой учесть легитимные требования румынской общины и обеспечить соблюдение права на обучение на родном языке. По данным румынских СМИ, с 2027 года в Черновицкой области планируется реорганизация сети учебных заведений, в результате которой из 32 лицеев, где сейчас учатся дети из румынских семей, только часть сохранит возможность обучения на румынском языке в полном объеме.
Формулировка "школы с молдавским языком обучения" в Одесской и Черновицкой областях Украины в последние годы была заменена в официальных документах на "школы с румынским языком обучения" из‑за решений властей Молдавии и Украины об отказе от термина "молдавский язык". В 2025 году Верховная рада Украины исключила "молдавский язык" из перечня языков, подлежащих особой защите, мотивировав это тем, что этот термин считается искусственным и дублирует румынский. Фактически это закрепило переход от понятия "молдавские школы" к "школам с преподаванием на румынском языке" для этнических молдаван, проживающих на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на принудительную ассимиляцию.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
8 января, 21:21
 
