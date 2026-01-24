Дан раскритиковал Киев за план сокращения лицеев с румынским языком

Ранее министр образования Румынии Даниел Давид направил украинскому коллеге письмо с просьбой учесть легитимные требования румынской общины и обеспечить соблюдение права на обучение на родном языке. По данным румынских СМИ, с 2027 года в Черновицкой области планируется реорганизация сети учебных заведений, в результате которой из 32 лицеев, где сейчас учатся дети из румынских семей, только часть сохранит возможность обучения на румынском языке в полном объеме.