Дан раскритиковал Киев за план сокращения лицеев с румынским языком

КИШИНЕВ, 24 янв – РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что вопрос лицеев с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области Украины должен быть урегулирован в диалоге с киевскими властями, сообщило агентство Agerpres.
Ранее румынский телеканал Digi24 сообщил, что власти Украины приняли решение о закрытии 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года. В МИД Румынии заявили, что это можно считать отходом от европейских ценностей и нарушением договоренностей, достигнутых на двустороннем уровне. По данным представителей общины, из 20 лицеев с румынским языком обучения в области к 1 сентября 2027 года могут остаться четыре, а еще девять станут смешанными учебными заведениями.
"Проблема школ на Украине с преподаванием на румынском языке серьезная и не решена, и мы будем добиваться, чтобы права румынской общины были полностью соблюдены. Бухарест рассчитывает на конструктивный диалог с Киевом и напомнил об обязательствах Украины в сфере защиты прав национальных меньшинств", – заявил Дан.
Ранее министр образования Румынии Даниел Давид направил украинскому коллеге письмо с просьбой учесть легитимные требования румынской общины и обеспечить соблюдение права на обучение на родном языке. По данным румынских СМИ, с 2027 года в Черновицкой области планируется реорганизация сети учебных заведений, в результате которой из 32 лицеев, где сейчас учатся дети из румынских семей, только часть сохранит возможность обучения на румынском языке в полном объеме.
Формулировка "школы с молдавским языком обучения" в Одесской и Черновицкой областях Украины в последние годы была заменена в официальных документах на "школы с румынским языком обучения" из‑за решений властей Молдавии и Украины об отказе от термина "молдавский язык". В 2025 году Верховная рада Украины исключила "молдавский язык" из перечня языков, подлежащих особой защите, мотивировав это тем, что этот термин считается искусственным и дублирует румынский. Фактически это закрепило переход от понятия "молдавские школы" к "школам с преподаванием на румынском языке" для этнических молдаван, проживающих на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на принудительную ассимиляцию.