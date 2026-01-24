https://ria.ru/20260124/rossija-2070074930.html
На границе России с Южной Осетией приостановили движение грузовиков
Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе РФ с Южной Осетией приостановлено в связи с сильным снегопадом,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:48:00+03:00
россия
Движение грузовиков на границе России и Южной Осетией приостановили из-за снега