На границе России с Южной Осетией приостановили движение грузовиков

"В связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда на южно-осетинском участке Транскавказской магистрали от населенного пункта Ванел до Южного портала Рокского тоннеля приостановлено движение большегрузных транспортных средств в обоих направлениях. Проезд будет разрешен после нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.