15:48 24.01.2026
На границе России с Южной Осетией приостановили движение грузовиков
На границе России с Южной Осетией приостановили движение грузовиков
россия, южная осетия, росгранстрой
Россия, Южная Осетия, Росгранстрой
Сильный снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе РФ с Южной Осетией приостановлено в связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда, сообщило ФГКУ "Росгранстрой".
"В связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда на южно-осетинском участке Транскавказской магистрали от населенного пункта Ванел до Южного портала Рокского тоннеля приостановлено движение большегрузных транспортных средств в обоих направлениях. Проезд будет разрешен после нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.
Главный Кавказский хребет - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На границе с Грузией временно приостановили движение транспорта
РоссияЮжная ОсетияРосгранстрой
 
 
