В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей
Число погибших в дорожных авариях, произошедших по вине начинающих водителей, за несколько лет выросло в России на 19,8%
россия
2026
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей
В России за несколько лет выросло число погибших в ДТП по вине новичков
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число погибших в дорожных авариях, произошедших по вине начинающих водителей, за несколько лет выросло в России на 19,8%, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, по сравнению с показателями 2022 года зафиксировано увеличение числа погибших по вине начинающих водителей на 19,8%. В 2024 году ДТП, устроенные новичками, унесли жизни 812 человек. Вместе с тем начинающие водители становятся виновниками в среднем семи из десяти ДТП.
Кроме того, согласно документу, в России
также увеличилось число погибших в авариях, которые произошли по вине водителей-иностранцев: в 2024 году погибло 526 человек - на 22% больше, чем в 2021 году.