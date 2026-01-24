Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 24.01.2026 (обновлено: 09:34 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/rossija-2070035730.html
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей - РИА Новости, 24.01.2026
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей
Число погибших в дорожных авариях, произошедших по вине начинающих водителей, за несколько лет выросло в России на 19,8%, следует из документа, с которым... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T09:33:00+03:00
2026-01-24T09:34:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130829/21/1308292145_0:47:3077:1777_1920x0_80_0_0_465a6fa436adc329fea6b1ad528d8e59.jpg
https://ria.ru/20260122/rossijane-2069554788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130829/21/1308292145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e4d3450e2c8a1f2b670da42ca5863572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России выросло число погибших в ДТП по вине начинающих водителей

В России за несколько лет выросло число погибших в ДТП по вине новичков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число погибших в дорожных авариях, произошедших по вине начинающих водителей, за несколько лет выросло в России на 19,8%, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, по сравнению с показателями 2022 года зафиксировано увеличение числа погибших по вине начинающих водителей на 19,8%. В 2024 году ДТП, устроенные новичками, унесли жизни 812 человек. Вместе с тем начинающие водители становятся виновниками в среднем семи из десяти ДТП.
Кроме того, согласно документу, в России также увеличилось число погибших в авариях, которые произошли по вине водителей-иностранцев: в 2024 году погибло 526 человек - на 22% больше, чем в 2021 году.
Автомобиль BMW X6M - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россияне купили 130 тысяч новых легковых автомобилей ушедших брендов
22 января, 13:10
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала