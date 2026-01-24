Родригес рассказала, что после захвата Мадуро США ей пригрозили убийством

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес рассказала, что США после захвата президента Николаса Мадуро ей и некоторым членам кабинета министров пригрозили убийством, дав лишь 15 минут, чтобы ответить на вопрос, будут ли они сотрудничать с Вашингтоном.

"И я скажу вам, что мы придерживаемся этого заявления и по сей день, потому что угрозы и шантаж постоянны, и мы должны действовать терпеливо и стратегически осмотрительно, с очень четкими целями, братья и сестры", - добавила она.