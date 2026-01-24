Рейтинг@Mail.ru
Родригес рассказала, что после захвата Мадуро США ей пригрозили убийством
15:30 24.01.2026
Родригес рассказала, что после захвата Мадуро США ей пригрозили убийством
Родригес рассказала, что после захвата Мадуро США ей пригрозили убийством - РИА Новости, 24.01.2026
Родригес рассказала, что после захвата Мадуро США ей пригрозили убийством
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес рассказала, что США после захвата президента Николаса Мадуро ей и некоторым членам кабинета министров... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:30:00+03:00
2026-01-24T15:30:00+03:00
2026
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Родригес рассказала, что после захвата Мадуро США ей пригрозили убийством

Родригес рассказала, что после захвата Мадуро США делали ей угрозы

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес рассказала, что США после захвата президента Николаса Мадуро ей и некоторым членам кабинета министров пригрозили убийством, дав лишь 15 минут, чтобы ответить на вопрос, будут ли они сотрудничать с Вашингтоном.
"Угрозы начались с первой же минуты похищения президента. Они дали (министру внутренних дел, юстиции и мира - ред.) Диосдадо (Кабельо - ред.), (председателю Национальной ассамблеи - ред.) Хорхе (Родригесу - ред.) и мне 15 минут на ответ, иначе они нас убьют", - заявила Родригес в интервью газете Guardian.
21 января, 05:15
Родригес сообщила о поступлении в Венесуэлу $300 миллионов нефтяных доходов
21 января, 05:15
Как поясняет издание, у них было четверть часа, чтобы решить, готовы ли они выполнить требования Вашингтона.
Родригес также заявила, что сначала американские войска якобы им сказали, что Мадуро и его супруга были убиты, а не похищены, тогда она и Кабельо ответили, что они "готовы разделить ту же участь".
"И я скажу вам, что мы придерживаемся этого заявления и по сей день, потому что угрозы и шантаж постоянны, и мы должны действовать терпеливо и стратегически осмотрительно, с очень четкими целями, братья и сестры", - добавила она.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний
Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний
Вчера, 05:01
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист
Вчера, 02:47
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
