Рейтинг@Mail.ru
Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/rodriges-2070015324.html
Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний
Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний - РИА Новости, 24.01.2026
Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса инициировать политический диалог со всеми... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T05:01:00+03:00
2026-01-24T05:01:00+03:00
в мире
венесуэла
вашингтон (штат)
богота
хорхе родригес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/38/1552853862_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b8d132a16eaf839183fcd32f279965ba.jpg
https://ria.ru/20260124/venesuela-2070005091.html
https://ria.ru/20260103/amerika-2066188536.html
венесуэла
вашингтон (штат)
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/38/1552853862_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c620e3b49cc2d2d313ae1d2360d2a180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, вашингтон (штат), богота, хорхе родригес, оон
В мире, Венесуэла, Вашингтон (штат), Богота, Хорхе Родригес, ООН
Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний

Родригес призвала главу Нацассамблеи инициировать диалог со всеми силами

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЗдание Национальной ассамблеи Венесуэлы
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса инициировать политический диалог со всеми политическими силами, включая оппозицию, без вмешательства иностранных правительств.
"Инициируйте подлинный политический диалог с конкретными и немедленными результатами, и пусть у этого диалога будет своя фамилия - венесуэльский политический диалог, в котором больше не будут навязываться внешние приказы - ни из Вашингтона, ни из Боготы, ни из Мадрида. Нет, это должен быть венесуэльский, национальный диалог", - заявила Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Венесуэле с декабря 2025 года освободили 626 человек
02:30
Это заявление глава государства сделала в ходе встречи с участниками программы "Сосуществование и мир", направленной на выработку стратегий обеспечения спокойствия в стране.
"В первые 100 дней реализации этого плана и программы первоочередной задачей станет картирование насилия, политической, экономической и социальной ненависти в Венесуэле", - указала уполномоченный президент.
Программа, по словам Родригес, нацелена на искоренение социальных, политических и экономических проявлений, разжигающих ненависть, она также призвала всемерно продвигать инициативы мира и общественного согласия.
Родригес также сообщила, что в Венесуэле с декабря были освобождены 626 человек, находившихся под стражей в связи с протестными акциями. Она объявила о намерении в понедельник провести телефонный разговор с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, чтобы через эту структуру верифицировать информацию о процессе освобождения заключенных.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД
3 января, 13:27
 
В миреВенесуэлаВашингтон (штат)БоготаХорхе РодригесООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала