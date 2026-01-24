Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний

МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса инициировать политический диалог со всеми политическими силами, включая оппозицию, без вмешательства иностранных правительств.

"Инициируйте подлинный политический диалог с конкретными и немедленными результатами, и пусть у этого диалога будет своя фамилия - венесуэльский политический диалог, в котором больше не будут навязываться внешние приказы - ни из Вашингтона, ни из Боготы, ни из Мадрида. Нет, это должен быть венесуэльский, национальный диалог", - заявила Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV.

Это заявление глава государства сделала в ходе встречи с участниками программы "Сосуществование и мир", направленной на выработку стратегий обеспечения спокойствия в стране.

"В первые 100 дней реализации этого плана и программы первоочередной задачей станет картирование насилия, политической, экономической и социальной ненависти в Венесуэле", - указала уполномоченный президент.

Программа, по словам Родригес, нацелена на искоренение социальных, политических и экономических проявлений, разжигающих ненависть, она также призвала всемерно продвигать инициативы мира и общественного согласия.