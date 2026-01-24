Родригес призвала к политическому диалогу без внешних указаний

МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес призвала председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса инициировать политический диалог со всеми политическими силами, включая оппозицию, без вмешательства иностранных правительств.
"Инициируйте подлинный политический диалог с конкретными и немедленными результатами, и пусть у этого диалога будет своя фамилия - венесуэльский политический диалог, в котором больше не будут навязываться внешние приказы - ни из Вашингтона, ни из Боготы, ни из Мадрида. Нет, это должен быть венесуэльский, национальный диалог", - заявила Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV.
Это заявление глава государства сделала в ходе встречи с участниками программы "Сосуществование и мир", направленной на выработку стратегий обеспечения спокойствия в стране.
"В первые 100 дней реализации этого плана и программы первоочередной задачей станет картирование насилия, политической, экономической и социальной ненависти в Венесуэле", - указала уполномоченный президент.
Программа, по словам Родригес, нацелена на искоренение социальных, политических и экономических проявлений, разжигающих ненависть, она также призвала всемерно продвигать инициативы мира и общественного согласия.
Родригес также сообщила, что в Венесуэле с декабря были освобождены 626 человек, находившихся под стражей в связи с протестными акциями. Она объявила о намерении в понедельник провести телефонный разговор с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, чтобы через эту структуру верифицировать информацию о процессе освобождения заключенных.
