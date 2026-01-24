Рейтинг@Mail.ru
16:42 24.01.2026
Рейс с россиянами, застрявшими на Кубе, вылетит в субботу, сообщил РСТ
куба, россия, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Куба, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рейс с Кубы авиакомпании Conviasa, который не состоялся накануне, предварительно запланирован на вечер субботы по местному времени, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
По информации Telegram-канала SHOT, сотни туристов застряли на Кубе, так как авиакомпании Conviasa перенесла рейс.
"Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию, запланированный на вчерашний день, не был выполнен. По предварительной информации, вылет воздушного судна запланирован на сегодня в 18.00 по местному времени", - сказал Абдюханов.
По его словам, туроператоры заблаговременно организуют трансфер туристов из отелей в аэропорт.
"Всем туристам продлено проживание в отелях. Туроператоры находятся на постоянной связи с российскими туристами и контролируют ситуацию", - подчеркнул он.
КубаРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)В мире
 
 
