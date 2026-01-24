Рейс с россиянами, застрявшими на Кубе, вылетит в субботу, сообщил РСТ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рейс с Кубы авиакомпании Conviasa, который не состоялся накануне, предварительно запланирован на вечер субботы по местному времени, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По информации Telegram-канала SHOT, сотни туристов застряли на Кубе , так как авиакомпании Conviasa перенесла рейс.

« "Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию , запланированный на вчерашний день, не был выполнен. По предварительной информации, вылет воздушного судна запланирован на сегодня в 18.00 по местному времени", - сказал Абдюханов.

По его словам, туроператоры заблаговременно организуют трансфер туристов из отелей в аэропорт.