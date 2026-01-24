Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления - РИА Новости, 24.01.2026
13:54 24.01.2026 (обновлено: 13:57 24.01.2026)
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления - РИА Новости, 24.01.2026
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления
Тело ребенка с признаками утопления нашли в квартире в Москве, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления

В московской квартире нашли тело малолетнего ребёнка с признаками утопления

Место обнаружения тела мальчика 2020 года рождения в квартире жилого дома на улице Братеевская в Москве
Место обнаружения тела мальчика 2020 года рождения в квартире жилого дома на улице Братеевская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : прокуратура Москвы
Место обнаружения тела мальчика 2020 года рождения в квартире жилого дома на улице Братеевская в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тело ребенка с признаками утопления нашли в квартире в Москве, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве и столичной прокуратуре.
"По данным следствия, 24 января 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевской в городе Москве, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления", - написано в Telegram-канале столичного СК.
В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
"Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего", - отметили в пресс-службе ГСУ СК.
В прокуратуре Москвы, в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, "со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она". Там добавили, что матери будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Дело находится на контроле у Нагатинской прокуратуры.
В столичном СК уточнили, что в ближайшее время мать будет доставлена на допрос к следователю.
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
