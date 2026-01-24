В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления

Место обнаружения тела мальчика 2020 года рождения в квартире жилого дома на улице Братеевская в Москве

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тело ребенка с признаками утопления нашли в квартире в Москве, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, Тело ребенка с признаками утопления нашли в квартире в Москве, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве и столичной прокуратуре.

"По данным следствия, 24 января 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевской в городе Москве, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления", - написано в Telegram-канале столичного СК.

В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

"Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего", - отметили в пресс-службе ГСУ СК.

В прокуратуре Москвы, в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, "со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она". Там добавили, что матери будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Дело находится на контроле у Нагатинской прокуратуры.