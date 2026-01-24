https://ria.ru/20260124/rebenok-2070064061.html
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления - РИА Новости, 24.01.2026
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления
Тело ребенка с признаками утопления нашли в квартире в Москве, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T13:54:00+03:00
2026-01-24T13:54:00+03:00
2026-01-24T13:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070063747_0:333:960:873_1920x0_80_0_0_0ba7a8ff87dbea34bf10372ecd0a289d.jpg
https://ria.ru/20260111/prokopevsk-2067205850.html
https://ria.ru/20260112/balakovo-2067345722.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070063747_0:243:960:963_1920x0_80_0_0_d3098d3db5cc8146a844b6527163d79b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли тело ребенка с признаками утопления
В московской квартире нашли тело малолетнего ребёнка с признаками утопления
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Тело ребенка с признаками утопления нашли в квартире в Москве, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, сообщили
в пресс-службе ГСУ СК России по Москве и столичной прокуратуре.
"По данным следствия, 24 января 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевской в городе Москве, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления", - написано в Telegram-канале столичного СК.
В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
"Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего", - отметили в пресс-службе ГСУ СК.
В прокуратуре Москвы, в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, "со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она". Там добавили, что матери будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Дело находится на контроле у Нагатинской прокуратуры.
В столичном СК уточнили, что в ближайшее время мать будет доставлена на допрос к следователю.