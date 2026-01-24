https://ria.ru/20260124/ramenskoe-2070093900.html
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля - РИА Новости, 24.01.2026
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля
Котельная и 17 многоквартирных домов обесточились в результате повреждения силового кабеля при проведении земляных работ в поселке Дружба в Раменском, сообщили... РИА Новости, 24.01.2026
раменское
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения силового кабеля
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Котельная и 17 многоквартирных домов обесточились в результате повреждения силового кабеля при проведении земляных работ в поселке Дружба в Раменском, сообщили
в администрации округа.
"Аварийно-восстановительные работы в поселке Дружба. При проведении земляных работ сторонним подрядчиком был повреждён силовой кабель. Это привело к обесточиванию котельной и 17 многоквартирных домов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Уточняется, что для обеспечения жителей отоплением котельную сейчас подключают к передвижной электростанции, тепло будет поступать в квартиры.
"На месте уже организован оперативный штаб. Специалисты "Мособлэнерго" и профильных служб ведут восстановительные работы. Предварительно подрядчик должен устранить повреждение в течение 1–2 часов", - добавили в администрации.