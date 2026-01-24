В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Котельная и 17 многоквартирных домов обесточились в результате повреждения силового кабеля при проведении земляных работ в поселке Дружба в Раменском, Котельная и 17 многоквартирных домов обесточились в результате повреждения силового кабеля при проведении земляных работ в поселке Дружба в Раменском, сообщили в администрации округа.

"Аварийно-восстановительные работы в поселке Дружба. При проведении земляных работ сторонним подрядчиком был повреждён силовой кабель. Это привело к обесточиванию котельной и 17 многоквартирных домов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что для обеспечения жителей отоплением котельную сейчас подключают к передвижной электростанции, тепло будет поступать в квартиры.