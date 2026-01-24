Рейтинг@Mail.ru
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ramenskoe-2070093900.html
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля - РИА Новости, 24.01.2026
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля
Котельная и 17 многоквартирных домов обесточились в результате повреждения силового кабеля при проведении земляных работ в поселке Дружба в Раменском, сообщили... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:31:00+03:00
2026-01-24T18:31:00+03:00
происшествия
раменское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
https://ria.ru/20260124/avariya-2070005271.html
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, раменское
Происшествия, Раменское
В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения кабеля

В Раменском котельная и 17 домов обесточились из-за повреждения силового кабеля

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Котельная и 17 многоквартирных домов обесточились в результате повреждения силового кабеля при проведении земляных работ в поселке Дружба в Раменском, сообщили в администрации округа.
"Аварийно-восстановительные работы в поселке Дружба. При проведении земляных работ сторонним подрядчиком был повреждён силовой кабель. Это привело к обесточиванию котельной и 17 многоквартирных домов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Уточняется, что для обеспечения жителей отоплением котельную сейчас подключают к передвижной электростанции, тепло будет поступать в квартиры.
"На месте уже организован оперативный штаб. Специалисты "Мособлэнерго" и профильных служб ведут восстановительные работы. Предварительно подрядчик должен устранить повреждение в течение 1–2 часов", - добавили в администрации.
Вид на жилые кварталы города Мурманска - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Мурманской области завели дело после частичного отключения света
Вчера, 02:32
 
ПроисшествияРаменское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала