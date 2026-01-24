https://ria.ru/20260124/pvo-2070102320.html
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО с 08.00 мск до 20.00 мск сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской и Курской... РИА Новости, 24.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
