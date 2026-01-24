Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 24.01.2026 (обновлено: 20:16 24.01.2026)
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 24.01.2026
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО с 08.00 мск до 20.00 мск сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской и Курской... РИА Новости, 24.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
2026
россия, белгородская область, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область
ПВО сбила девять дронов ВСУ над российскими регионами

МО: средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российскими регионами

Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 20.00 мск сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России.
"Двадцать четвертого января с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Белгородской области и четыре – над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
