12:22 24.01.2026
Российская ПВО сбила 137 беспилотников ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила 137 беспилотников ВСУ за сутки
Российская ПВО за сутки сбила 137 беспилотников самолетного типа, четыре реактивных снаряда HIMARS, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2026
Российская ПВО сбила 137 беспилотников ВСУ за сутки

Силы ПВО за сутки сбили 137 украинских беспилотников и 4 снаряда HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 137 беспилотников самолетного типа, четыре реактивных снаряда HIMARS, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110949 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27292 танка и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32801 орудие полевой артиллерии и минометов, 52675 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
