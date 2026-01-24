Российская ПВО сбила 137 беспилотников ВСУ за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110949 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27292 танка и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32801 орудие полевой артиллерии и минометов, 52675 единиц специальной военной автомобильной техники.