Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 24.01.2026 (обновлено: 09:03 24.01.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в заявлении.
Так, больше всего дронов сбили в Ростовской области — 46. Над Белгородской нейтрализовали 22 БПЛА, над Крымом — три. Еще два сбили в Курской области и по одному над Воронежской и Брянской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала