https://ria.ru/20260124/pvo-2070024741.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 24.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T07:54:00+03:00
2026-01-24T07:54:00+03:00
2026-01-24T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
белгородская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников