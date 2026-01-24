https://ria.ru/20260124/putin-2070082448.html
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 24.01.2026
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Владимир Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом двусторонние отношения, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:52:00+03:00
2026-01-24T16:52:00+03:00
2026-01-24T17:21:00+03:00
вьетнам
россия
владимир путин
то лам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20250831/diplomatiya-2015502765.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, владимир путин, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, То Лам, В мире
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама перспективы сотрудничества