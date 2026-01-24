Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил композитора Бибергана с днем рождения
Культура
 
16:08 24.01.2026
Путин поздравил композитора Бибергана с днем рождения
Путин поздравил композитора Бибергана с днем рождения
Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с днем рождения композитора Вадима Бибергана, что его произведения стали современной классикой и... РИА Новости, 24.01.2026
Путин поздравил композитора Бибергана с днем рождения

Путин: произведения Вадима Бибергана стали современной классикой

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в поздравлении с днем рождения композитора Вадима Бибергана, что его произведения стали современной классикой и пользуются признанием любителей искусства, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Композитору и народному артисту России Бибергану 24 января исполнилось 89 лет.
"Ваши произведения стали современной классикой, вошли в репертуар известных исполнителей, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и по праву пользуются признанием любителей искусства", - говорится в поздравлении.
Президент добавил, что за годы преданного служения отечественной культуре Биберган в полной мере реализовал самобытный талант в самых разных музыкальных жанрах.
Также глава государства пожелал композитору здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
