В Госдуме попросили проверить детскую смесь Picot на содержание церулида
В Госдуме попросили проверить детскую смесь Picot на содержание церулида
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор проверить детскую смесь
2026-01-24T02:15:00+03:00
2026-01-24T02:15:00+03:00
2026-01-24T02:15:00+03:00
россия
татьяна буцкая
nestle s.a.
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
госдума рф
россия
Россия, Татьяна Буцкая, Nestle S.A., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Госдума РФ
В Госдуме попросили проверить детскую смесь Picot на содержание церулида
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор проверить детскую смесь Picot производства французской компании Lactalis на предмет содержания церулида и иных опасных веществ, соответствующее обращение в адрес главы ведомства Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий отметила, что в СМИ и социальных сетях ранее появилась информация, что Lactalis в четверг начала добровольный отзыв шести партий Picot с рынков 18 стран. Согласно информационным сообщениям, причиной отзыва послужило обнаружение в сырье (арахидоновой кислоте - ARA), которое поставил сторонний производитель, токсина церулида. Она подчеркнула, что данный токсин может вызывать у младенцев тяжелые симптомы пищевого отравления: рвоту, диарею и боли в животе.
"Прошу Вас установить, поставлялась ли и поставляется ли в настоящее время детская смесь Picot производства компании Lactalis, а также иная продукция данного производителя на территорию Российской Федерации. В случае наличия поставок - проверить продукцию на предмет содержания церулида и иных опасных веществ", - говорится в документе.
Кроме того, Буцкая
призвала Роспотребнадзор
продолжить контроль за всей продукцией компании Nestle
, представленной на российском рынке.
Ведомство 6 января сообщило о введении временного запрета на ввоз в Россию
ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия церулида.