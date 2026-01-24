В Госдуме попросили проверить детскую смесь Picot на содержание церулида

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор проверить детскую смесь Picot производства французской компании Lactalis на предмет содержания церулида и иных опасных веществ, соответствующее обращение в адрес главы ведомства Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий отметила, что в СМИ и социальных сетях ранее появилась информация, что Lactalis в четверг начала добровольный отзыв шести партий Picot с рынков 18 стран. Согласно информационным сообщениям, причиной отзыва послужило обнаружение в сырье (арахидоновой кислоте - ARA), которое поставил сторонний производитель, токсина церулида. Она подчеркнула, что данный токсин может вызывать у младенцев тяжелые симптомы пищевого отравления: рвоту, диарею и боли в животе.

"Прошу Вас установить, поставлялась ли и поставляется ли в настоящее время детская смесь Picot производства компании Lactalis, а также иная продукция данного производителя на территорию Российской Федерации. В случае наличия поставок - проверить продукцию на предмет содержания церулида и иных опасных веществ", - говорится в документе.

Кроме того, Буцкая призвала Роспотребнадзор продолжить контроль за всей продукцией компании Nestle , представленной на российском рынке.