В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пятеро активистов на несколько часов заперлись в офисе мэра американского города Сан-Диего Тодда Глории, требуя прекратить сотрудничество местных властей со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), после чего их взяли под стражу, сообщило местное отделение телеканала Пятеро активистов на несколько часов заперлись в офисе мэра американского города Сан-Диего Тодда Глории, требуя прекратить сотрудничество местных властей со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), после чего их взяли под стражу, сообщило местное отделение телеканала NBC

"Полдесятка человек были взяты под стражу полицейскими в пятницу после того, как заперли себя внутри офиса мэра Сан-Диего Тодда Глории на несколько часов. <...> Протестующие назвали свои действия сидячей забастовкой", — говорится в публикации на сайте канала.

По данным телеканала, активисты требовали прекратить сотрудничество местных властей с иммиграционной и таможенной полицией США. Как уточнил канал, активисты забаррикадировались на 11-м этаже.