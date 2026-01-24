Рейтинг@Mail.ru
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 24.01.2026 (обновлено: 15:21 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/protest-2070021704.html
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра - РИА Новости, 24.01.2026
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра
Пятеро активистов на несколько часов заперлись в офисе мэра американского города Сан-Диего Тодда Глории, требуя прекратить сотрудничество местных властей со... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:58:00+03:00
2026-01-24T15:21:00+03:00
в мире
сан-диего
сша
миннеаполис
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070037628_0:309:3072:2036_1920x0_80_0_0_590c42aed450ab5ce60dfabee06854be.jpg
https://ria.ru/20260123/minnesota-2069906092.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068638840.html
сан-диего
сша
миннеаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070037628_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_986b4f5ebd47ec84633e6ff64f233d7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-диего, сша, миннеаполис, nbc
В мире, Сан-Диего, США, Миннеаполис, NBC
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра

В Сан-Диего протестующие против ICE на несколько часов заперлись в офисе мэра

© Getty Images / Anadolu / Carlos A. MorenoУчастники акции протеста против службы иммиграционного и таможенного контроля США в центре Сан-Диего
Участники акции протеста против службы иммиграционного и таможенного контроля США в центре Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Getty Images / Anadolu / Carlos A. Moreno
Участники акции протеста против службы иммиграционного и таможенного контроля США в центре Сан-Диего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пятеро активистов на несколько часов заперлись в офисе мэра американского города Сан-Диего Тодда Глории, требуя прекратить сотрудничество местных властей со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), после чего их взяли под стражу, сообщило местное отделение телеканала NBC.
"Полдесятка человек были взяты под стражу полицейскими в пятницу после того, как заперли себя внутри офиса мэра Сан-Диего Тодда Глории на несколько часов. <...> Протестующие назвали свои действия сидячей забастовкой", — говорится в публикации на сайте канала.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ
23 января, 16:17
По данным телеканала, активисты требовали прекратить сотрудничество местных властей с иммиграционной и таможенной полицией США. Как уточнил канал, активисты забаррикадировались на 11-м этаже.
Это произошло на фоне продолжающихся протестов в Миннеаполисе, где в начале января агент Службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов застрелил женщину, которая, по заверению властей, пыталась сбить силовика на автомобиле. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Опрос показал отношение американцев к ICE после убийства протестующей
18 января, 18:56
 
В миреСан-ДиегоСШАМиннеаполисNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала