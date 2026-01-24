https://ria.ru/20260124/protest-2070021704.html
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра
В Сан-Диего протестующие против ICE на несколько часов заперлись в офисе мэра
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Пятеро активистов на несколько часов заперлись в офисе мэра американского города Сан-Диего Тодда Глории, требуя прекратить сотрудничество местных властей со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), после чего их взяли под стражу, сообщило местное отделение телеканала NBC
.
"Полдесятка человек были взяты под стражу полицейскими в пятницу после того, как заперли себя внутри офиса мэра Сан-Диего Тодда Глории на несколько часов. <...> Протестующие назвали свои действия сидячей забастовкой", — говорится в публикации на сайте канала.
По данным телеканала, активисты требовали прекратить сотрудничество местных властей с иммиграционной и таможенной полицией США. Как уточнил канал, активисты забаррикадировались на 11-м этаже.
Это произошло на фоне продолжающихся протестов в Миннеаполисе, где в начале января агент Службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов застрелил женщину, которая, по заверению властей, пыталась сбить силовика на автомобиле. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.