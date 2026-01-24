Рейтинг@Mail.ru
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье перевезут во Владивосток
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье перевезут во Владивосток
Двух пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье транспортируют санитарной авиацией во Владивосток, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 24.01.2026
владивосток, китай, хасанский район
Владивосток, Китай, Хасанский район
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
Фото : Минздрав Приморья/Telegram
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Двух пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье транспортируют санитарной авиацией во Владивосток, сообщили в минздраве региона.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным минздрава на утро пятницы, были госпитализированы четыре человека, трое - в тяжелом состоянии. Ранее для помощи пострадавшим бортом санавиации вылетела мультидисциплинарная бригада специалистов.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
Водитель грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье, был трезв
23 января, 06:21
23 января, 06:21
"После проведённых мероприятий принято решение о транспортировке двух пациентов во Владивосток в медучреждение третьего уровня. Сейчас пациентов готовят к отправке", - говорится в сообщении регионального ведомства.
Как отметили в минздраве, третий пациент переведён в профильное отделение и продолжит получать помощь в условиях Хасанской ЦРБ.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.
Автомобиль полиции
МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году
Вчера, 02:21
Вчера, 02:21
 
Владивосток Китай Хасанский район
 
 
