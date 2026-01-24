Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье перевезут во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Двух пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье транспортируют санитарной авиацией во Владивосток, сообщили в минздраве региона.

Как отметили в минздраве, третий пациент переведён в профильное отделение и продолжит получать помощь в условиях Хасанской ЦРБ.

В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.