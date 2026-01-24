https://ria.ru/20260124/primore-2070039241.html
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье перевезут во Владивосток
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье перевезут во Владивосток - РИА Новости, 24.01.2026
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье перевезут во Владивосток
Двух пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье транспортируют санитарной авиацией во Владивосток, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 24.01.2026
владивосток
китай
хасанский район
владивосток
китай
хасанский район
Новости
Двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье перевезут во Владивосток
Двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом перевезут во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Двух пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье транспортируют санитарной авиацией во Владивосток, сообщили в минздраве региона.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района
Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР
. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным минздрава на утро пятницы, были госпитализированы четыре человека, трое - в тяжелом состоянии. Ранее для помощи пострадавшим бортом санавиации вылетела мультидисциплинарная бригада специалистов.
"После проведённых мероприятий принято решение о транспортировке двух пациентов во Владивосток
в медучреждение третьего уровня. Сейчас пациентов готовят к отправке", - говорится в сообщении регионального ведомства.
Как отметили в минздраве, третий пациент переведён в профильное отделение и продолжит получать помощь в условиях Хасанской ЦРБ.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.