В Приморье более тысячи домов остались без света
06:52 24.01.2026
В Приморье более тысячи домов остались без света
Более тысячи домов отключены от электроснабжения в Приморье, прокуратура контролирует восстановительные работы, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 24.01.2026
2026
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Более тысячи домов отключены от электроснабжения в Приморье, прокуратура контролирует восстановительные работы, сообщает региональное надзорное ведомство.
"В результате аварии на ПС "Надеждинская" без электроснабжения остались порядка 6,5 тысячи потребителей Надеждинского муниципального округа. Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, а также надлежащее расследование её причин.
Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ. По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
