Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией
20:48 24.01.2026 (обновлено: 21:47 24.01.2026)
Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией
Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией - РИА Новости, 24.01.2026
Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не видит необходимости проводить референдум об объединении с Молдавией, пишет Hotnews.ro. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, румыния, молдавия, никушор дан, майя санду
В мире, Румыния, Молдавия, Никушор Дан, Майя Санду
Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Дан отверг идею референдума об объединении с Молдавией

КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не видит необходимости проводить референдум об объединении с Молдавией, пишет Hotnews.ro.
"Никушор Дан, выступая на торжественном мероприятии в Фокшанах, отклонил идею организации референдума по вопросу возможного объединения Румынии с Республикой Молдовой. Он отметил, что такой шаг не требуется до тех пор, пока в молдавском обществе нет четко выраженной поддержки этого курса", — говорится в публикации.

Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Румынии оценили расходы на возможное объединение с Молдавией
Вчера, 20:43

На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за. Свою позицию она объяснила "необходимостью противостоять внешним вызовам".

По словам Дана, этот вопрос относится к исключительной компетенции жителей Молдавии, Бухарест же сейчас сосредоточен на поддержке европейской интеграции республики.
"При изменении общественного мнения в Молдавии позиция Румынии будет скорректирована. Если в какой-то момент мнение будет иным, мы будем действовать соответственно", — цитирует издание президента.

Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
По данным декабрьского соцопроса, которые опубликовал молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей страны выступают против ее присоединения к Румынии.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть в обеих республиках.
В 2022 году парламенты Румынии и Молдавии впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих сферах жизни.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Экс-президент Молдавии заявил о военном соглашении властей с Украиной
23 января, 22:19
 
