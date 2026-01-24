Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией

КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не видит необходимости проводить референдум об объединении с Молдавией, пишет Hotnews.ro.
"Никушор Дан, выступая на торжественном мероприятии в Фокшанах, отклонил идею организации референдума по вопросу возможного объединения Румынии с Республикой Молдовой. Он отметил, что такой шаг не требуется до тех пор, пока в молдавском обществе нет четко выраженной поддержки этого курса", — говорится в публикации.
На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за. Свою позицию она объяснила "необходимостью противостоять внешним вызовам".
"При изменении общественного мнения в Молдавии позиция Румынии будет скорректирована. Если в какой-то момент мнение будет иным, мы будем действовать соответственно", — цитирует издание президента.
По данным декабрьского соцопроса, которые опубликовал молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей страны выступают против ее присоединения к Румынии.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть в обеих республиках.
В 2022 году парламенты Румынии и Молдавии впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих сферах жизни.