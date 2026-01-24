Премьер Чехии заявил, что вопрос самолетов L-159 для Украины закрыт

ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Споры о возможности поставки чешских самолетов L-159 Украине являются искусственной проблемой, никаких L-159 (для Украины – ред.) нет и не будет, вопрос закрыт, заявил в субботу на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш, слова которого приводит новостной портал Idnes.
Ранее в пятницу начальник генштаба чешской армии генерал Карел Ржегка заявил журналистам, что, с его точки зрения, передача Украине четырех L-159 не отразилась бы на безопасности Чехии, поскольку эти самолеты уже не играют для республики большой роли в системе противовоздушной обороны. Сейчас они больше используются как тренировочное средство. По словам Ржегки, самолеты L-159 ждет постепенный выход из использования.
"Споры о возможности поставки чешских самолетов L-159 Украине носят искусственный характер, никаких L-159 (для Украины – ред.) нет и не будет, вопрос об этом закрыт", - заявил Бабиш, исключив, как отметил портал, какую-либо дальнейшую дискуссию о продаже самолетов L-159 на Украину. При этом премьер посоветовал начальнику генштаба не высказываться на данную тему.
По словам Бабиша, начальник генштаба не может противопоставлять свое мнение мнению министра обороны Яромира Зуны, который ранее заявил, что чешская армия нуждается в самолетах L-159.
В свою очередь, президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции 18 января, что во время его переговоров на предыдущей неделе в Киеве украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы с дронами. Эти самолеты, по словам Павела, являются предметом переговоров как минимум полгода. Шла речь об их аренде Украиной, потом о дарении. Теперь Владимир Зеленский предложил покупку четырех самолетов L-159 Украиной, сообщил Павел.