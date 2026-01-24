В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отпевать кремированных людей в Русской православной церкви (РПЦ) не запрещено, хотя естественным считается погребение человека в гробу, рассказал РИА Новости секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, протоиерей Александр Абрамов.

"Отпевать можно человека всегда. В 2015 году было принято решение Священного синода Русской церкви о христианском погребении усопших, и там нет абсолютного запрета на кремацию. Другое дело, что сейчас в ходу потребительское отношение: кремировать - это дешевле", - сказал агентству Абрамов.

Вместе с тем священнослужитель подчеркнул, что кремация в ряде случаев избирается людьми, когда по-другому поступить невозможно.

« "Если вы делаете это просто из экономии, из соображения удобства, это, конечно, плохо. Если кремация связана с тем, что вы не можете тело доставить издалека или еще из-за каких-то экстремальных обстоятельств, то здесь вариантов просто нет", - добавил Абрамов.

Русская цивилизация, по мнению протоиерея, стала возникать и становиться развитой с уходом от язычества, и одним из знаков этого было прекращение кремации как распространенного способа погребения умерших.