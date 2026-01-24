Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных - РИА Новости, 24.01.2026
06:12 24.01.2026
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных - РИА Новости, 24.01.2026
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных
Отпевать кремированных людей в Русской православной церкви (РПЦ) не запрещено, хотя естественным считается погребение человека в гробу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
Дарья Буймова
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных

Протоиерей Абрамов: РПЦ не запрещает отпевать кремированных людей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Богослужение в храме. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отпевать кремированных людей в Русской православной церкви (РПЦ) не запрещено, хотя естественным считается погребение человека в гробу, рассказал РИА Новости секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, протоиерей Александр Абрамов.
"Отпевать можно человека всегда. В 2015 году было принято решение Священного синода Русской церкви о христианском погребении усопших, и там нет абсолютного запрета на кремацию. Другое дело, что сейчас в ходу потребительское отношение: кремировать - это дешевле", - сказал агентству Абрамов.
Нательный крест - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Священник рассказал, почему важно носить нательный крестик
27 сентября 2025, 08:24
Вместе с тем священнослужитель подчеркнул, что кремация в ряде случаев избирается людьми, когда по-другому поступить невозможно.
«
"Если вы делаете это просто из экономии, из соображения удобства, это, конечно, плохо. Если кремация связана с тем, что вы не можете тело доставить издалека или еще из-за каких-то экстремальных обстоятельств, то здесь вариантов просто нет", - добавил Абрамов.
Русская цивилизация, по мнению протоиерея, стала возникать и становиться развитой с уходом от язычества, и одним из знаков этого было прекращение кремации как распространенного способа погребения умерших.
"Для нас естественным является погребение человека телесным, то есть в гробу", - заключил Абрамов.
Елочное украшение с изображением тройки лошадей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В РПЦ рассказали, можно ли дарить христианам символы восточного Нового года
30 декабря 2025, 08:15
 
