Правительство продаст спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Правительство решило приватизировать один из крупнейших в России спиртзаводов "Амбер Талвис" и бывший ликеро-водочный завод "СПИ-РВВК", которые были конфискованы у предыдущего владельца за финансирование ВСУ, следует из распоряжения кабмина.
Летом 2024 года Тамбовский суд признал водочного магната Юрия Шефлера (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и некоторые его компании экстремистским объединением за финансирование ВСУ и поддержку обстрелов российских регионов со стороны Украины. Его российские активы – спиртозавод "Амбер Талвис" в Новой Ляде (Тамбовская область) и компания "СПИ-РВВК" в Калининграде, а также доля уставного капитала ООО "РВВК" - были изъяты в пользу государства.
Сейчас 72,9% "Амбер Талвис", а также 69,4% "СПИ-РВВК" включены в план приватизации на 2026-2028 годы.
"Амбер Талвис" входит в десятку крупнейших производителей спирта в России с мощностью в 10 тысяч дал в сутки. Завод выпускает ректификованный этанол сортов "Люкс" и "Альфа", который используется при производстве алкоголя. Ежегодная выручка завода составляла 1,5 миллиарда рублей.
"СПИ-РВВК" - это бывший ликеро-водочный завод. Сейчас компания занимается арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.