Правительство продаст спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Правительство решило приватизировать один из крупнейших в России спиртзаводов "Амбер Талвис" и бывший ликеро-водочный завод "СПИ-РВВК", которые были конфискованы у предыдущего владельца за финансирование ВСУ, следует из распоряжения кабмина.