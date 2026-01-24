Рейтинг@Mail.ru
Правительство продаст спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ - РИА Новости, 24.01.2026
08:16 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/pravitelstvo-2070026123.html
Правительство продаст спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ
россия, украина, тамбовская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Украина, Тамбовская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Правительство продаст спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ

Правительство до конца 2028 года продаст спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Правительство решило приватизировать один из крупнейших в России спиртзаводов "Амбер Талвис" и бывший ликеро-водочный завод "СПИ-РВВК", которые были конфискованы у предыдущего владельца за финансирование ВСУ, следует из распоряжения кабмина.
Летом 2024 года Тамбовский суд признал водочного магната Юрия Шефлера (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и некоторые его компании экстремистским объединением за финансирование ВСУ и поддержку обстрелов российских регионов со стороны Украины. Его российские активы – спиртозавод "Амбер Талвис" в Новой Ляде (Тамбовская область) и компания "СПИ-РВВК" в Калининграде, а также доля уставного капитала ООО "РВВК" - были изъяты в пользу государства.
Сейчас 72,9% "Амбер Талвис", а также 69,4% "СПИ-РВВК" включены в план приватизации на 2026-2028 годы.
"Амбер Талвис" входит в десятку крупнейших производителей спирта в России с мощностью в 10 тысяч дал в сутки. Завод выпускает ректификованный этанол сортов "Люкс" и "Альфа", который используется при производстве алкоголя. Ежегодная выручка завода составляла 1,5 миллиарда рублей.
"СПИ-РВВК" - это бывший ликеро-водочный завод. Сейчас компания занимается арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.
