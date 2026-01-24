https://ria.ru/20260124/pozhar-2070050696.html
В Находке загорелся склад торговой базы
В Находке загорелся склад торговой базы - РИА Новости, 24.01.2026
В Находке загорелся склад торговой базы
Пожар на площади 150 квадратных метров произошел на овощном складе в приморской Находке, прокуратура контролирует установление обстоятельств, сообщает... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:53:00+03:00
2026-01-24T11:53:00+03:00
2026-01-24T11:57:00+03:00
происшествия
находка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070051120_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e9cf917fae841894bf5e704641f2c327.jpg
https://ria.ru/20260114/pozhar-2067767423.html
находка
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070051120_107:0:1280:880_1920x0_80_0_0_0e8de88fc44099e982534907c5d98156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Находка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Находке загорелся склад торговой базы
В Находке загорелся склад базы Североторг на 150 квадратах