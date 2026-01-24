Рейтинг@Mail.ru
В Находке загорелся склад торговой базы
11:53 24.01.2026
В Находке загорелся склад торговой базы
Пожар на площади 150 квадратных метров произошел на овощном складе в приморской Находке, прокуратура контролирует установление обстоятельств
2026
В Находке загорелся склад торговой базы

Ликвидация пожара на овощном складе в Находке
Ликвидация пожара на овощном складе в Находке
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Пожар на площади 150 квадратных метров произошел на овощном складе в приморской Находке, прокуратура контролирует установление обстоятельств, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Двадцать четвертого января 2026 года произошло возгорание на складе торговой базы Североторг в Находке. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Региональная прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств инцидента, а также ход ликвидации возгорания.
Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
