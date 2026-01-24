https://ria.ru/20260124/potok-2070036006.html
Пакистан и Россия работают над проектом газопровода, заявил посол
Пакистан и Россия работают над проектом газопровода, заявил посол - РИА Новости, 24.01.2026
Пакистан и Россия работают над проектом газопровода, заявил посол
Пакистан и Россия продолжают работу над проектом строительства газопровода "Пакистанский поток", заявил РИА Новости посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи РИА Новости, 24.01.2026
Пакистан и Россия работают над проектом газопровода, заявил посол
Посол Тирмизи: Пакистан и РФ работают над проектом "Пакистанского потока"