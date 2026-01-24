Рейтинг@Mail.ru
Пакистан и Россия работают над проектом газопровода, заявил посол
09:36 24.01.2026
Пакистан и Россия работают над проектом газопровода, заявил посол
Пакистан и Россия продолжают работу над проектом строительства газопровода "Пакистанский поток", заявил РИА Новости посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи РИА Новости, 24.01.2026
в мире, пакистан, россия, исламабад
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пакистан и Россия продолжают работу над проектом строительства газопровода "Пакистанский поток", заявил РИА Новости посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи
Ранее министр энергетики Пакистана Сардар Легари рассказал РИА Новости, что Исламабад и Москва находятся на начальной стадии обсуждения проекта газопровода "Пакистанский поток".
«
"Этот проект остается чрезвычайно важным. Мы продолжаем работу над ним, но она может занять некоторое время", - сказал дипломат.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность составит более 1,1 тысячи километров, пропускная способность - до 16 миллиардов кубометров в год.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Посол Пакистана рассказал о переговорах с Россией о запуске прямых рейсов
