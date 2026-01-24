Рейтинг@Mail.ru
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума
10:18 24.01.2026
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума - РИА Новости, 24.01.2026
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума
Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 24.01.2026
экономика, грузия, украина, россия
Экономика, Грузия, Украина, Россия
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума

РИА Новости: экспорт водки из РФ в Грузию вырос до рекордных 6,6 млн долларов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рюмка водки. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни.
Так, за год поставки продажи на грузинский рынок увеличились на треть, составив 6,6 миллиона долларов.
Однако в физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее.
Всего на Россию приходится треть импортного рынка водки в Грузии. Другими крупными поставщиками этого алкоголя на местный рынок являются Украина (15%), Белоруссия (13%), Финляндия (11%), Армения и Латвия (по 8%) и Германия (4%).
Производство пива - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россия увеличила поставки пива в Грузию до исторического максимума
ЭкономикаГрузияУкраинаРоссия
 
 
