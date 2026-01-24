Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни.

Так, за год поставки продажи на грузинский рынок увеличились на треть, составив 6,6 миллиона долларов.

Однако в физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее.