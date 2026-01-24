https://ria.ru/20260124/postavki-2070041842.html
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума - РИА Новости, 24.01.2026
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до исторического максимума
Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по...
РИА Новости: экспорт водки из РФ в Грузию вырос до рекордных 6,6 млн долларов
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года вырос до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным грузинской таможни.
Так, за год поставки продажи на грузинский рынок увеличились на треть, составив 6,6 миллиона долларов.
Однако в физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее.
Всего на Россию
приходится треть импортного рынка водки в Грузии
. Другими крупными поставщиками этого алкоголя на местный рынок являются Украина
(15%), Белоруссия
(13%), Финляндия
(11%), Армения
и Латвия
(по 8%) и Германия
(4%).