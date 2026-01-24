Рейтинг@Mail.ru
Девушка из Сургута рассказала детали аферы с похищением подростка - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 24.01.2026 (обновлено: 11:13 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/pokhischenie-2070047260.html
Девушка из Сургута рассказала детали аферы с похищением подростка
Девушка из Сургута рассказала детали аферы с похищением подростка - РИА Новости, 24.01.2026
Девушка из Сургута рассказала детали аферы с похищением подростка
Девушка из Сургута, подозреваемая в участии в афере с похищением подростка в Красноярске, заявила, что попалась на угрозы мошенников и приехала в город по их... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:12:00+03:00
2026-01-24T11:13:00+03:00
происшествия
красноярск
сургут
россия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070032494_8:0:1272:711_1920x0_80_0_0_1fd1487e48a64ee651379c18e857bd7d.jpg
https://ria.ru/20260124/pokhischenie-2070031678.html
красноярск
сургут
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070032494_183:0:1131:711_1920x0_80_0_0_48bed89df9f0250fda88b38616312a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Сургут, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Девушка из Сургута рассказала детали аферы с похищением подростка

Участница аферы с похищением подростка в Красноярске рассказала о мошенничестве

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЖительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске. Кадр видео
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Девушка из Сургута, подозреваемая в участии в афере с похищением подростка в Красноярске, заявила, что попалась на угрозы мошенников и приехала в город по их указанию, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Девушке также позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что ее аккаунт взломан и ей нужно приехать в Красноярск и выполнять их указания", - рассказали в главке.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой девушкой, которая приехала из Сургута, в арендованной мошенниками квартире. Девушка задержана по подозрению в мошенничестве.
Подросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Появились новые подробности об участнице аферы с похищением подростка
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияКрасноярскСургутРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала