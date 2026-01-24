Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности об участнице аферы с похищением подростка
09:09 24.01.2026 (обновлено: 09:42 24.01.2026)
Появились новые подробности об участнице аферы с похищением подростка
Появились новые подробности об участнице аферы с похищением подростка
Появились новые подробности об участнице аферы с похищением подростка

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramПодросток ушел из дома с неизвестным лицом в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Девушка из Сургута, участвовавшая в афере с похищением подростка, не была с ним знакома ранее и между ними не было никаких контактов до момента встречи в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Они не были знакомы, никак не контактировали между собой. С ее слов, кураторы вели ее отдельно, подростку давали указания отдельно. Ей сообщили, куда она должна приехать, в какой дом и с кем ей выйти на контакт", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой девушкой, которая приехала из Сургута, в арендованной мошенниками квартире. Девушка задержана по подозрению в мошенничестве.
Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о найденной с ним девушке
Похищение подростка в Красноярске
 
 
