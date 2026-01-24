https://ria.ru/20260124/pogoda-2069999242.html
Синоптики рассказали о погоде в выходные в ЦФО
Сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов ожидаются в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 24.01.2026
общество
россия
марина макарова
гидрометцентр
россия
общество, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
