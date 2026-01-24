Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в выходные в ЦФО - РИА Новости, 24.01.2026
01:04 24.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в выходные в ЦФО
Сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов ожидаются в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщила РИА Новости ведущий метеоролог... РИА Новости, 24.01.2026
общество
россия
марина макарова
гидрометцентр
общество, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Уборка снега . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов ожидаются в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"На выходных - однородная холодная погода антициклонального типа с несильным ветром и понижением температуры. Ночью: от минус 19 до минус 29 градусов. Мы говорим о центре Европейской России. На северо-востоке, может, где-то и минус 30 будет. На юге Центрального федерального округа разброс поменьше: в пять градусов - минус 19, минус 24 градуса. На юге местами не исключен слабый снег, на севере - преимущественно без осадков", - сказала агентству Макарова.
Дорожный знак в инее - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
ОбществоРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
