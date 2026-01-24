https://ria.ru/20260124/podmoskove-2070115142.html
В Подмосковье в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово в Московской области, сообщает региональное ГУ МВД России. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T23:20:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово в Московской области, сообщает
региональное ГУ МВД России.
По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом без пассажиров.
"Сегодня около одного из домов, расположенных на улице Корнеева, произошло дорожно-транспортное происшествие... В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 9-летний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале регионального управления.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.