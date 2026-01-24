Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых - РИА Новости, 24.01.2026
23:20 24.01.2026
В Подмосковье в ДТП пострадали ребенок и двое взрослых
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово в Московской области, сообщает региональное ГУ МВД России. РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово в Московской области, сообщает региональное ГУ МВД России.
По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом без пассажиров.
"Сегодня около одного из домов, расположенных на улице Корнеева, произошло дорожно-транспортное происшествие... В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 9-летний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в Telegram-канале регионального управления.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.
В Петербурге иностранец напал на сотрудника ГАИ при оформлении ДТП
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
