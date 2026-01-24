https://ria.ru/20260124/podmoskove-2070066147.html
В Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в ТЦ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту избиения девочки-подростка в туалете ТЦ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 24.01.2026
россия
московская область (подмосковье)
