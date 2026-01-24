Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в ТЦ
14:10 24.01.2026
В Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в ТЦ
В Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в ТЦ - РИА Новости, 24.01.2026
В Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в ТЦ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту избиения девочки-подростка в туалете ТЦ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:10:00+03:00
2026-01-24T14:10:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили уголовное дело после избиения подростка в ТЦ

В Подмосковье СК возбудил уголовное дело после избиения девочки в туалете ТЦ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту избиения девочки-подростка в туалете ТЦ в Подмосковье, сообщили в пресс-службе СК России.
Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что две девочки-подростка избили школьницу в туалете ТЦ в Подмосковье, а третья снимала происходящее на видео. В ведомстве отметили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участников инцидента - ими оказались девочки от 12 до 14 лет, они опрошены в присутствии законных представителей.
"По данному факту следственными органами СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство", - написано в Telegram-канале СК РФ.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного главка СК РФ Ярославу Яковлеву доложить о расследования дела. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение подростка
20 января, 17:51
 
