Украинский военный рассказал, что в плену с ним хорошо обращались

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Олег Мороз рассказал, что с ним хорошо обращались в плену и даже дали покурить, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
Мороз рассказал, что был призван на срочную службу еще в 2019 году. После службы в 2020 году подписал контракт. В зону "АТО" (так называемой антитеррористической операции) до этого не попадал. По его словам, он не хотел воевать против России, но командир из-за нехватки людей в рядах ВСУ заставил Мороза отправиться на передовую.
«
"Меня завезли в Гробовское. Говорили - на три дня. У нас как всегда: забежали в какой-то дом, переночевали. А с утра по нам начали стрелять. Кто-то отстреливался, кто-то спрятался. Там нам тогда и предложили сдаться в плен. Ну, мы и сдались. К нам отнеслись нормально. Даже покурить дали. Не орали, не били. Кормили, поили - все было хорошо", - сказал пленный.
