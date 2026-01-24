Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный рассказал, что в плену с ним хорошо обращались - РИА Новости, 24.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 24.01.2026
Украинский военный рассказал, что в плену с ним хорошо обращались
Украинский военный рассказал, что в плену с ним хорошо обращались - РИА Новости, 24.01.2026
Украинский военный рассказал, что в плену с ним хорошо обращались
Военнопленный ВСУ Олег Мороз рассказал, что с ним хорошо обращались в плену и даже дали покурить, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2026
россия, олег морозов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Олег Морозов, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, что в плену с ним хорошо обращались

Военный ВСУ рассказал, что в плену с ним обращались хорошо и даже дали покурить

© РИА Новости / Павел Лисицын
Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Олег Мороз рассказал, что с ним хорошо обращались в плену и даже дали покурить, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
Мороз рассказал, что был призван на срочную службу еще в 2019 году. После службы в 2020 году подписал контракт. В зону "АТО" (так называемой антитеррористической операции) до этого не попадал. По его словам, он не хотел воевать против России, но командир из-за нехватки людей в рядах ВСУ заставил Мороза отправиться на передовую.
«
"Меня завезли в Гробовское. Говорили - на три дня. У нас как всегда: забежали в какой-то дом, переночевали. А с утра по нам начали стрелять. Кто-то отстреливался, кто-то спрятался. Там нам тогда и предложили сдаться в плен. Ну, мы и сдались. К нам отнеслись нормально. Даже покурить дали. Не орали, не били. Кормили, поили - все было хорошо", - сказал пленный.
Специальная военная операция на Украине
 
 
