"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе - РИА Новости, 24.01.2026
10:21 24.01.2026 (обновлено: 17:34 24.01.2026)
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе

Аналитик Кошкович удивился плану ЕС предоставить Украине 800 миллиардов долларов

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов на восстановление Украины.
"Уважаемые еврократы, господин Мерц и господин Макрон! Вы уже отправили этому человеку 200 миллиардов из денег вашего народа. Вы обещали еще 90 миллиардов. Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!" — написал он в соцсети Х.
Подробности об этой инициативе накануне написало издание Politico. Отмечается, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС. План является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины
В миреУкраинаСШАМоскваЗолтан КошковичЕвросоюз
 
 
