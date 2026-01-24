https://ria.ru/20260124/plan-2070042083.html
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе - РИА Новости, 24.01.2026
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал изумление на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов... РИА Новости, 24.01.2026
Аналитик Кошкович удивился плану ЕС предоставить Украине 800 миллиардов долларов