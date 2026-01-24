Рейтинг@Mail.ru
Писториус напомнил о потерях бундесвера в Афганистане после слов Трампа
16:51 24.01.2026
Писториус напомнил о потерях бундесвера в Афганистане после слов Трампа
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил в защиту немецких военнослужащих после высказываний президента США Дональда Трампа, поставившего под сомнение... РИА Новости, 24.01.2026
Писториус напомнил о потерях бундесвера в Афганистане после слов Трампа

Писториус выступил в защиту немецких военных после слов Трампа о странах НАТО

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил в защиту немецких военнослужащих после высказываний президента США Дональда Трампа, поставившего под сомнение вклад европейских стран НАТО, включая ФРГ, в операцию в Афганистане, и напомнил о потерях бундесвера, сообщает газета Bild.
В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что США никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Он также заявил, что в Афганистане союзники находись вдали от линии фронта несмотря на то, что направили туда войска.
Берлин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Германии левые призвали сказать "прощай, НАТО" из-за политики Трампа
19 января, 22:16
«
"Наш бундесвер был готов, когда после исламистского террористического нападения 2001 года (на башни-близнецы в Нью-Йорке - ред.) наши американские союзники обратились за поддержкой. За это мужество и за высокопрофессиональное выполнение задач Германия глубоко благодарна своей армии", - сказал Писториус в интервью Bild.
По словам министра, общей целью США, Германии и других союзников по НАТО была "борьба с базой международного исламистского терроризма". Он отметил, что немецкие военнослужащие находились в Афганистане в общей сложности 19 лет, и Германия "заплатила высокую цену".
"Пятьдесят девять солдат и трое полицейских погибли в боях, в результате терактов или несчастных случаев. Множество раненых до сих пор страдают от последствий тех событий - как физически, так и психологически. То же относится и к их родственникам, которые будут нести эту боль всю жизнь", - добавил Писториус.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Германии вынесли Украине приговор из-за США
20 января, 05:38
 
