Рейтинг@Mail.ru
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 24.01.2026 (обновлено: 15:39 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/pingvin-2070058420.html
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии - РИА Новости, 24.01.2026
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии
Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:59:00+03:00
2026-01-24T15:39:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058007_0:450:2048:1602_1920x0_80_0_0_90e1a27636643245386534fd485cde18.jpg
https://ria.ru/20260124/ssha-2070017093.html
https://ria.ru/20260113/ssha-2067521941.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058007_0:258:2048:1794_1920x0_80_0_0_2a7c3470a92440e31cf42039ca0f1056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, tiktok
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, TikTok
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии

"Обнимите пингвина": Белый дом выложил фото Трампа с птицей в Гренландии

Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома
Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии.
«

"Обнимите пингвина", — говорится в подписи к нейросетевому фото в социальной сети X.

Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названы условия, при которых США могут претендовать на любой остров
Вчера, 05:43
Также в соцсети TikTok было опубликовано соответствующее видео. При этом пингвины в Гренландии не обитают.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Белый дом опубликовал загадочное сообщение
13 января, 09:29
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала