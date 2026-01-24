Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за выпада в адрес Орбана

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на резкую критику украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана.
Ранее Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот не заботится о венграх, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Москвой. Таким образом он отреагировал на заявление Орбана о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 100 лет.
Глава киевского режима во время выступления в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.