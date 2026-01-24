Рейтинг@Mail.ru
18:24 24.01.2026 (обновлено: 22:25 24.01.2026)
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за выпада в адрес Орбана
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за выпада в адрес Орбана
2026-01-24T18:24:00+03:00
2026-01-24T22:25:00+03:00
в мире
украина
венгрия
москва
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире, украина, венгрия, москва, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, андрей сибига
В мире, Украина, Венгрия, Москва, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Андрей Сибига
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за выпада в адрес Орбана

Сийярто: Украина вмешивается в выборы в Венгрии через партию "Тиса"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на резкую критику украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана.
Ранее Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот не заботится о венграх, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Москвой. Таким образом он отреагировал на заявление Орбана о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 100 лет.
Сийярто поставил на место главу МИД Украины после выпада в адрес Орбана
23 января, 17:34
"Министр иностранных дел Украины только что объявил, что украинское правительство участвует в выборах в Венгрии. Они баллотируются от партии "Тиса". Но, господин министр, будьте осторожны! Вы многое потеряете. Больше, чем вы думаете", — ответил ему Сийярто.
Глава киевского режима во время выступления в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Зеленский и представители киевских властей не первый раз неуважительно высказываются в адрес Орбана. Чаще всего они это делают, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина
Вчера, 12:50
 
