Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на переговорах в Абу-Даби удалось достигнуть прогресса - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/peregovory-2070117072.html
СМИ: на переговорах в Абу-Даби удалось достигнуть прогресса
СМИ: на переговорах в Абу-Даби удалось достигнуть прогресса - РИА Новости, 24.01.2026
СМИ: на переговорах в Абу-Даби удалось достигнуть прогресса
Переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта были "продуктивными", удалось достигнуть прогресса, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T23:49:00+03:00
2026-01-24T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
абу-даби
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_2aff628dfd0e5b46c5cbcb2f3b980e60.jpg
https://ria.ru/20260124/uitkoff-2070114212.html
абу-даби
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_286995dd968d409390163a7856f46f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Абу-Даби, США, Россия
СМИ: на переговорах в Абу-Даби удалось достигнуть прогресса

«Аxios»: переговоры в Абу-Даби были продуктивными, достигнут прогресс

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта были "продуктивными", удалось достигнуть прогресса, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "продуктивными", достигнут прогресс", - говорится в публикации портала.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил Уиткофф
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАбу-ДабиСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала