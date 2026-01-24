Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы первые кадры второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/peregovory-2070090623.html
Опубликованы первые кадры второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби
Опубликованы первые кадры второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Опубликованы первые кадры второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби
РИА Новости публикует первые кадры второго дня переговоров в Абу-Даби. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:44:00+03:00
2026-01-24T17:44:00+03:00
в мире
сша
украина
абу-даби
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087645_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7ddd0f5af76037bfc6f50ba4ab4da5a6.jpg
сша
украина
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087645_31:0:1452:1066_1920x0_80_0_0_4c30d11e26b700472fe87272be109992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, абу-даби, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Абу-Даби, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Опубликованы первые кадры второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби

РИА Новости: появились первые кадры второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУу-ДАБИ (ОАЭ), 24 янв - РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры второго дня переговоров в Абу-Даби.
На кадрах за столом переговоров три делегации - России, США и Украины. Фотографии поступили в распоряжение агентства от МИД ОАЭ.
На фото по центру - американская делегация во главе со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, инвестором Джаредом Кушнером. Слева - украинская делегация, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. Напротив украинской расположилась российская делегация, в том числе начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков и начальник управления в составе Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Александр Зорин.
© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
 
В миреСШАУкраинаАбу-ДабиСтив УиткоффДональд ТрампДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала