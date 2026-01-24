Рейтинг@Mail.ru
24.01.2026
16:49 24.01.2026
Присутствие США на переговорах в ОАЭ играет на руку России, считает эксперт
© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential CourtПрезидент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Присутствие США на переговорах по Украине в Абу-Даби при отсутствии европейской делегации играет на руку России и раскалывает блок Запада, считает политолог Станислав Ткаченко.
"России выгодно присутствие Соединенных Штатов на этих переговорах, потому что тем самым мы раскалываем блок Запада – за столом есть представители Штатов, но нет от Европы. Говорят, в Абу-Даби прилетел кто-то от командования НАТО. Это немного провокация, я не уверен, что мы рады этому, но, тем не менее, мы согласились на присутствие Штатов, потому что на нынешнем отрезке истории США играют на понижение напряжения в зоне конфликта, поставляют меньше вооружений, говорят обеим сторонам успокоиться, что действует на украинцев, которые зависят от США", - заявил политолог деловой газете "Взгляд".
В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и встреча руководителей двусторонней группы по экономическим делам - спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби
