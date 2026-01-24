https://ria.ru/20260124/peregovory-2070081025.html
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби
Представитель правительства ОАЭ заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере, следует из заявления МИД ОАЭ в распоряжении... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:43:00+03:00
2026-01-24T16:43:00+03:00
2026-01-24T16:55:00+03:00
абу-даби
оаэ
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89e89badaf1790cf01dc3211eb56b416.jpg
https://ria.ru/20260124/mid-2070082360.html
абу-даби
оаэ
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de1b65b9ab29c1404b4fa43cbf148c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, оаэ, украина
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби
ОАЭ заявили, что переговоры в Абу-Даби прошли в конструктивной атмосфере