Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
16:43 24.01.2026 (обновлено: 16:55 24.01.2026)
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби
абу-даби
оаэ
украина
абу-даби, оаэ, украина
Абу-Даби, ОАЭ, Украина
Правительство ОАЭ рассказало о переговорах, завершившихся в Абу-Даби

© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential CourtПрезидент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Представитель правительства ОАЭ заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли в конструктивной и позитивной атмосфере, следует из заявления МИД ОАЭ в распоряжении РИА Новости.
"Обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере", - говорится в заявлении.
В МИД ОАЭ заявили, что конфликты не могут быть решены без диалога
Абу-ДабиОАЭУкраина
 
 
