15:51 24.01.2026 (обновлено: 15:54 24.01.2026)
Делегация США направилась в аэропорт после переговоров в Абу-Даби
Абу-Даби
© REUTERS / Abdelhadi Ramahi
Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Представители американской делегации направились в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби, среди них министр армии США Дэниел Дрисколл, передает корреспондент РИА Новости.
США на переговорах в Абу-Даби представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
В миреАбу-ДабиСШАУкраинаМирный план США по УкраинеСтив УиткоффДжаред КушнерДжош ГрюнбаумЕвропа
 
 
