Делегация США направилась в аэропорт после переговоров в Абу-Даби
Делегация США направилась в аэропорт после переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Делегация США направилась в аэропорт после переговоров в Абу-Даби
Представители американской делегации направились в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби, среди них министр армии США Дэниел Дрисколл, передает... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:51:00+03:00
2026-01-24T15:51:00+03:00
2026-01-24T15:54:00+03:00
в мире
абу-даби
сша
украина
мирный план сша по украине
стив уиткофф
джаред кушнер
джош грюнбаум
абу-даби
сша
украина
европа
Новости
ru-RU
В мире, Абу-Даби, США, Украина, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, Европа
Делегация США направилась в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби