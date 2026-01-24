Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
15:29 24.01.2026 (обновлено: 15:34 24.01.2026)
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась после трехсторонней встречи в рамках... РИА Новости, 24.01.2026
абу-даби
россия
украина
в мире
кирилл дмитриев
игорь костюков (генштаб)
сша
абу-даби
россия
украина
сша
абу-даби, россия, украина, в мире, кирилл дмитриев, игорь костюков (генштаб), сша
Абу-Даби, Россия, Украина, В мире, Кирилл Дмитриев, Игорь Костюков (Генштаб), США
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби

Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась после трехсторонней встречи в рамках переговоров по Украине в отель в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и встреча руководителей двусторонней группы по экономическим делам - спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Признаков компромисса на переговорах в ОАЭ не наблюдалось, пишут СМИ
Абу-ДабиРоссияУкраинаВ миреКирилл ДмитриевИгорь Костюков (Генштаб)США
 
 
