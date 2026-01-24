Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась после трехсторонней встречи в рамках переговоров по Украине в отель в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.