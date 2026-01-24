https://ria.ru/20260124/peregovory-2070073458.html
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым вернулась после трехсторонней встречи в рамках...
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине в Абу-Даби