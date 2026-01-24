"Скрытое признание". На Западе сделали новое заявление о переговорах в ОАЭ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали тайным признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет издание L`Antidiplomatico.
"В Абу-Даби совершается очень важный шаг: прямой трехсторонний диалог между Россией, США и Украиной. Этот беспрецедентный формат уже свидетельствует о сдвиге в дипломатическом балансе и скрытом признании того, что без Вашингтона ничего нельзя решить, а без Москвы ничего нельзя урегулировать", — говорится в материале.
Издание отмечает, что в текущем сценарии ЕС остается в стороне и должен признать, что исход конфликта, происходящего на его континенте, все чаще решается без его участия.
Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
