Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, рассказали в МИД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.