В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ, в беседе с РИА Новости не исключил, что контакты по украинской тематике будут продолжаться на различных уровнях.