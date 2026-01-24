https://ria.ru/20260124/peregovory-2070011046.html
В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться
В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться - РИА Новости, 24.01.2026
В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться
Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ, в беседе с РИА... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:00:00+03:00
2026-01-24T04:00:00+03:00
2026-01-24T04:00:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
алексей полищук
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260124/rossija-2070010881.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сша, алексей полищук, снг
В мире, Россия, Москва, США, Алексей Полищук, СНГ
В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться
РИА Новости: Полищук заявил, что контакты по Украине будут продолжаться