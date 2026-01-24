Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться
04:00 24.01.2026
В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться
Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ, в беседе с РИА... РИА Новости, 24.01.2026
2026
В МИД заявили, что контакты по Украине будут продолжаться

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя прошедшую в Москве встречу представителей США с руководством РФ, в беседе с РИА Новости не исключил, что контакты по украинской тематике будут продолжаться на различных уровнях.
"Было условлено, что контакты по украинской тематике будут продолжаться на различных уровнях. Таким образом, переговорная ситуация находится в достаточно подвижном состоянии", - сказал он.
Россия продолжит диалог по реализации итогов Анкориджа, заявили в МИД
